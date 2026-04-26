La luce del nero danza-preghiera laica che affronta e attraversa i dolori del presente

A Bergamo è in scena “La luce del nero”, una danza-preghiera laica che affronta i dolori del presente attraverso una performance di teatro all'aperto. L’evento si inserisce nel panorama dell’agit-prop, una forma di spettacolo che utilizza azioni teatrali come incursioni per comunicare messaggi politici e sociali in modo diretto e immediato. La rappresentazione si svolge in spazi pubblici, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza che unisce arte e riflessione.

Bergamo. L’agit-prop è una forma di spettacolo teatrale che si propone di trattare temi politici in maniera diretta ed immediata: azioni teatrali all’aperto, vere e proprie incursioni che segnalano una specifica visione politica e sociale. In questo solco, con una creazione i cui elementi circolari si manifestano con la precisione del gesto, prende forma “ La luce del nero ”, creazione del Teatro Tascabile di Bergamo, diretta da Tiziana Barbiero (con consulenze di Mirella Schino ) che, dopo l’anteprima nel giugno dello scorso anno, sarà in scena fino al 26 aprile nella piazza esterna di gres art 671. Una performance che è una danza-preghiera, un’unione di arti che si fa rito arcaico, guidato dalla melodia ossessiva ed ipnotica, in tre quarti, del “Boléro” di Maurice Ravel.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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