la lezione da tramandare un giorno di riflessione nel ricordo dei nonni

Il 25 aprile viene ricordato ogni anno come una giornata di riflessione sulla storia e sui valori della libertà. Quest’anno, alcuni giovani hanno condiviso il loro punto di vista, spiegando cosa rappresenta questa data per loro e come la vivono nel presente. La commemorazione viene percepita come un momento per ricordare i sacrifici del passato e riflettere sul significato di libertà e democrazia.

Il 25 Aprile visto dai giovani. Cosa rappresenta questa giornata? Diamo la parola a un giovane per sapere qual è il significato della commemorazione nelle nuove generazioni e come la percepiscono. Nel parliamo con Nicolò Briganti studente di 21 anni che dà il suo punto di vista. Agli occhi di bambino era una festa, l’occasione per seguire la cerimonia organizzata sulle colline di Fosdinovo e visitare il Museo della Resistenza in compagnia di nonni e famigliari. Adesso è una presa di coscienza, una data da tenere bene a mente e condividerla. Nicolò Briganti, classe 2005, studente di ingegneria nautica a Spezia, ha mantenuto fede alla storica tradizione.🔗 Leggi su Lanazione.it

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