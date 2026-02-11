La Sacra ampolla di Ortona sarà ospitata nella basilica del Volto Santo di Manoppello

La reliquia del sangue che sgorgò dall’affresco di Ortona nel 1566 arriverà presto a Manoppello. La Sacra Ampolla sarà ospitata nella basilica del Volto Santo, dove sarà esposta ai fedeli. La consegna della reliquia segna un momento importante per i devoti e per la comunità locale.

Arriverà nella basilica del Volto Santo di Manoppello la reliquia del sangue sgorgato il 13 giugno 1566 dall’affresco custodito nell’oratorio del Crocifisso di Ortona. La “Sacra ampolla” verrà portata nei luoghi più visitati della cristianità. Il sangue del s.s. Crocifisso sarà ospite a.🔗 Leggi su Chietitoday.it Approfondimenti su Sacra Ampolla Ortona Condiviso con i frati cappuccini il progetto di fattibilità per la valorizzazione del Volto Santo di Manoppello L’affresco di San Lorenzo col volto di Meloni: l’immagine originale sarà ripristinata. Nella Basilica centinaia di visitatori #San-Lorenzo- Meloni || La Basilica di San Lorenzo in Lucina si prepara a ripristinare l’affresco con il volto di Meloni. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Sacra Ampolla Ortona Argomenti discussi: La Peregrinatio Sacrae Ampullae di Ortona al Volto Santo di Manoppello; Convegno in occasione del 150° Anniversario della nascita del Venerabile Pio XII; La Chiesa contro la tratta di esseri umani: la pace inizia con la dignità; A Terni due giorni per l’inclusione: tracciata una nuova rotta dell’autodeterminazione. La Sacra ampolla di Ortona sarà ospitata nella basilica del Volto Santo di ManoppelloLa Sacra ampolla verrà portata nei luoghi più visitati della cristianità. Il sangue del s.s. Crocifisso sarà ospite a Manoppello il prossimo 7 e 8 marzo 2026 ... ilpescara.it La Peregrinatio Sacrae Ampullae di Ortona al Volto Santo di ManoppelloLa basilica del Volto Santo di Manoppello il 7 e 8 marzo 2026 accoglie una tappa del Pellegrinaggio della Sacra Ampolla di Ortona. korazym.org Preghiera al Volto Santo di Gesù Volto Santo del mio dolce Gesù, espressione viva ed eterna dell’amore e del martirio divino, sofferto per l’umana Redenzione, Ti adoro e ti amo. Ti consacro oggi e sempre tutto il mio essere. Ti offro per le mani purissime della - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.