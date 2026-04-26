La Fifa aumenterà i premi in denaro per il Mondiale 2026

La Fifa ha annunciato un aumento dei premi in denaro e dei compensi di partecipazione per il Mondiale del 2026. La decisione arriva dopo che le federazioni nazionali hanno richiesto un incremento dei fondi destinati alle squadre. La manifestazione si svolgerà in tre nazioni e coinvolgerà un maggior numero di squadre rispetto alle edizioni precedenti. La modifica riguarda sia i premi ai club sia le quote di partecipazione per le nazionali.

Il Guardian: "Le federazioni Nazionali dovranno pagare diverse imposte federali, statali e locali negli Usa e per questo si sono fatte sentire. Aumenteranno anche i compensi di partecipazione" President of FIFA Gianni Infantino speaks next to the trophy during the 2025 FIFA Club World Cup Draw ceremony in Miami on December 5, 2024. (Photo by Giorgio VIERA AFP) Le federazioni nazionali devono essersi fatte sentire per bene, tanto che la Fifa ha concesso un aumento dei premi in denaro e dei compensi di partecipazione per il Mondiale 2026. Ne parla il Guardian. Tale decisione è stata adottata in seguito alle preoccupazioni delle federazioni nazionali: secondo queste ultime, i costi di viaggio, operativi e fiscali negli Stati Uniti comporterebbero perdite economiche anche in caso di accesso alle fasi finali.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La Fifa aumenterà i premi in denaro per il Mondiale 2026 Il sorteggio dell'Italia ai play-off | Qualificazioni Mondiali 2026 Notizie correlate MONDIALE FIFA 2026: DAZN gestirà in maniera diretta la raccolta pubblicitariaAnche questa estate, DAZN si confermerà il punto di riferimento per i tifosi appassionati di calcio e per tutti i brand che vorranno associarsi a uno... Mondiali 2026, un salasso per le Nazionali qualificate: solo in 18 non pagheranno tasse sui Premi FIFALa maggior parte delle squadre qualificate ai Mondiali 2026 dovrà pagare le tasse negli Stati Uniti a causa dei bonus erogati dalla FIFA e della... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Trasporti Mondiali 2026, si accende la discussione: la FIFA risponde all'aumento dei prezzi; La FIFA denuncia l’aumento dei prezzi in vista del Mondiale: È senza precedenti!; Mondiali 2026, Fifa mette in vendita altri biglietti; Italia ripescata ai Mondiali? Quanto vale il forfait dell’Iran alla Fifa World Cup 2026. La FIFA denuncia l’aumento dei prezzi in vista del Mondiale: È senza precedenti!Prezzi quasi decuplicati per i biglietti dei treni durante il Mondiale. La FIFA denuncia il rincaro e chiede spiegazioni ai governi locali americani, preoccupata per l'effetto che questo caro prezzi a ... msn.com Cinque grandi questioni che riguardano la Coppa del Mondo FIFA a 50 giorni dalla fineA 50 giorni dall’inizio della Coppa del Mondo, la FIFA e le nazioni ospitanti del torneo devono affrontare critiche su una vasta gamma di questioni sociali, politiche e logistiche che circondano l’eve ... oltrelalinea.news Caso Iran, le reazioni alla proposta del super consulente di Trump Paolo Zampolli. Normativa e precedenti non vanno dalla parte degli azzurri. Prossimo appuntamento il 30 aprile al Fifa congress - facebook.com facebook