Il 25 aprile è una data simbolo della Resistenza italiana, un momento in cui si ricorda la lotta contro il fascismo e l’occupazione nazista. La celebrazione si concentra sulla memoria storica di quei anni e sui valori di libertà e democrazia. Durante questa giornata si svolgono eventi pubblici e cerimonie ufficiali, che coinvolgono cittadini, istituzioni e associazioni. La festa rappresenta anche un’occasione per riflettere sul significato di resistere, opporsi e sopportare.

"La Resistenza con la “R” maiuscola porta in sé un significato più ampio. Resistere significa opporsi, ma anche sopportare. È faticoso, ma necessario per mantenere la nostra dignità di persone. In questo c’è il senso collettivo dell’esistenza: significa non cedere all’indifferenza senza pensiero critico, che crea i presupposti con cui il fascismo stesso si è affermato". Le parole di Emi Sanfilippo, studentessa della classe 5L dell’istituto Mosè Bianchi, sono state tra quelle di apertura della Festa della Liberazione a Monza. L’81esimo anniversario si è celebrato in città con una partecipazione intensa. Dal cimitero, dove alle 9 si è tenuta la messa seguita dalla deposizione delle corone ai Caduti e agli ex internati, fino al cuore cittadino, lungo il corteo partito da piazza Citterio e accompagnato dalle note di “Bella ciao”.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La festa del 25 Aprile: "Soltanto nel dialogo nascono nuove possibilità"

Silvia Salis - Il 25 aprile è il giorno in cui l'Italia ha ritrovato la libertà (18.04.26)

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Questo 25 aprile è stata una giornata lunga, intensa, vera. Sono partito dal Monumento ai Caduti, un luogo che impone silenzio e rispetto. Perché troppo spesso ce ne dimentichiamo: la libertà che viviamo oggi esiste grazie a uomini e donne che hanno dato t x.com