Il segretario regionale della Cgil ha proposto di vendere lo stabilimento di Mirafiori, sottolineando che, in vista della possibile chiusura di quello di Cassino, sarebbe preferibile cedere l’impianto torinese. La proposta arriva in un momento di tensioni tra le parti e solleva discussioni sul futuro della produzione e sulla gestione degli stabilimenti del gruppo automobilistico. La questione viene affrontata senza ulteriori approfondimenti o commenti.

C’era un tempo in cui i sindacati incrociavano le braccia per evitare che si vendessero gli stabilimenti industriali. Oggi, invece, accade il contrario. La storia ha dell’incredibile. Come apparso già da qualche giorno sulla stampa, Stellantis sta valutando di cedere lo stabilimento di Cassino a un grande gruppo cinese (Dongfeng). Parliamo dello stabilimento in provincia di Frosinone sono stati prodotti modelli storici del gruppo Fiat come la Fiat Ritmo, la Tipo, La Lancia Delta e l’Alfa Romeo Giulietta. E oggi, tra uno stop e l’altro, dalle linee produttive escono l’Alfa Romeo Giulia, la Stelvio e modelli di lusso come la Maserati Grecale, versione elettrica inclusa.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La Cgil chiede di vendere Mirafiori

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