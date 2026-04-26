La Borsa e la Vita | Attenzione alla correzione

Da laverita.info 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A inizio aprile, si era parlato di un breve aumento delle quotazioni in Borsa, ma ora i mercati si trovano ai livelli più alti degli ultimi mesi. Contestualmente, anche i livelli di debito sono saliti, e l’inflazione ha mostrato segnali di ripresa, complicando la situazione finanziaria delle economie globali. Gli investitori sono osservati con attenzione mentre le condizioni economiche continuano a evolversi.

A “La Borsa e la vita” avevamo annunciato il mini rally delle Borse a inizio aprile. Ora i mercati sono sui massimi, così come i debiti, mentre l’inflazione rialza la testa. E se alzano i tassi? Occhio al Giappone, il temporale può partire da lì. Geopolitica economica. L’America ha modificato la strategia di condizionamento dell’Iran da quella del falco (pressione via distruzioni) a una del boa constrictor (soffocamento) via blocco navale delle partenze e arrivi nei porti iraniani e caccia con sequestro delle residue navi (commerciali) nemiche in mare aperto. Tale scelta, oltre che dalla priorità di evitare rischiose operazioni terrestri, deriva dalla necessità di risparmiare mezzi offensivi e relativi costi e allo stesso tempo aumentare la pressione su Teheran attraverso la negazione di risorse finanziarie.🔗 Leggi su Laverita.info

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