La Borsa e la Vita segnala che il petrolio ha raggiunto i 100 dollari, mentre si aspettano sviluppi sulla risoluzione del blocco di Hormuz. Nel frattempo, si nota una crescente fuga degli investitori dai fondi di private credit negli Stati Uniti, suscitando attenzione tra gli analisti. La situazione mostra come i mercati siano sensibili a questi segnali di instabilità finanziaria.

Il petrolio è arrivato a 100 dollari ma prima o dopo si troverà una soluzione al blocco di Hormuz. Preoccupa di più la fuga degli investitori dai fondi di private credit americani. Grandi nomi in ballo e centinaia di miliardi che ballano. Uno scricchiolio a Wall Street vale 10 crisi del petrolio. L’avanzata inarrestabile del commercio online, il cambio di destinazione d’uso di un numero crescente di immobili destinati al turismo mordi e fuggi, con la proliferazione di case vacanza e B&B, ha determinato una progressiva desertificazione commerciale. Botteghe, piccoli punti vendita, negozi di prossimità soprattutto attività artigiane che rappresentavano la caratteristica dei centri urbani italiani, sono diventati sempre più una rarità. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La Borsa e la Vita | Occhio alla bolla del credito Usa

Articoli correlati

Oh gente occhio alla sòla del CAF: te svuotano ‘l credito in du’ minuti!Consiglio Comunale del 26 febbraio 2026: interrogazioni su mobilità, opere pubbliche e rigenerazione urbana.

La Borsa e la Vita | I consigli del top banker per investireGiuliano Zulin inaugura la sua serie con un'intervista al top private banker Davide Sanna sul modo corretto di approcciarsi agli investimenti...

Contenuti e approfondimenti su La Borsa e la Vita Occhio alla bolla...

Discussioni sull' argomento Compagnie di assicurazione tra utili record, sconti in Borsa e l’incognita Hormuz; UniCredit lancia su Borsa Italiana bond retail cumulative callable al 6%; Rue Madam Paris è il brand di Verona che educa all'irriverenza: Ogni borsa è il risultato di due sguardi che lavorano nella stessa direzione; Borsa: i futuri sviluppi della Borsa e massimi del 2026. Continua la nostra rubrica con Francesco Mancini. (VIDEO).

#BellaHadid con la borsa #Prada Bonnie, stivali color cannella e gonna al ginocchio, il look classy chic di primavera https://vogueitalia.visitlink.me/jvjUQl - facebook.com facebook

STUDY IN ITALY | Borsa di Studio 2026–2027 Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale offre borse di studio per l’anno accademico 2026/2027. Le borse sono rivolte a studenti stranieri e italiani residenti all’estero (IRE) e permettono d x.com