Juventus Zhegrova vuole rimanere ma la società spinge per la cessione

Il calciatore desidera rimanere alla Juventus, mentre la società spinge per una cessione. La situazione attuale riguarda principalmente le trattative tra il club e il giocatore, con le parti che manifestano obiettivi diversi. La decisione definitiva non è ancora stata presa, e le discussioni continuano senza un esito chiaro in tempi immediati. La questione coinvolge direttamente il futuro di Zhegrova e le strategie della società.

La volontà di Zhegrova: priorità assoluta alla Juventus. Il futuro di Edon Zhegrova si trova in una fase di stallo strategico che vede il calciatore e la società su posizioni apparentemente distanti. Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, l’esterno kosovaro avrebbe manifestato chiaramente la sua intenzione di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Zhegrova vuole rimanere ma la società spinge per la cessione ZHEGROVA REAZIONE SOCIAL: VERSO LA CONDIZIONE MIGLIORE #juve #juventusnews24 Notizie correlate Juventus, Vlahovic vuole rimanere ma il procuratore blocca tuttoSecondo il Corriere, il rinnovo di Dusan Vlahovic è bloccato dal procuratore Darko Ristic, con il giocatore che spinge per rimanere. Zhegrova Juventus, nulla di avanzato per la sua cessione in questo club. Ecco quando si deciderà il futuro del kosovarodi Angelo CiarlettaZhegrova Juventus, nulla di avanzato al momento per la sua cessione. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Zhegrova, il futuro che non arriva e la Juve che osserva e decide: il bivio mercato; Zhegrova-Juve: il giocatore vorrebbe rimanere in bianconero; Juventus, Zhegrova e Conceição ai saluti? La Juve valuta; Calciomercato Juve LIVE | contatti continui per Bernardo Silva Zhegrova vuole restare. Caressa: Juve, da non portare in guerra tutti gli ultimi acquisti. Ma Spalletti vuole rimanere?Fabio Caressa, dagli studi di Sky Sport, analizza il momento della Juventus, ripartendo dalle parole di Giorgio Chiellini, che ha parlato di giocatori da portare e non portare in guerra: Tutti quelli ... tuttomercatoweb.com Zhegrova, il futuro che non arriva e la Juve che osserva e decide: il bivio mercatoEdon Zhegrova, a oggi, non lo sa. Non sa quale sarà il suo futuro. Non sa cosa gli riserverà il mercato. Sa che ci sono riflessioni sul suo conto da parte della Juventus, ma nessuno è andato davvero n ... msn.com Juventus Next Gen, i convocati per il Bra Sale un difensore dalla Primavera - facebook.com facebook #Juventus Next Gen-Bra: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C x.com