Juventus Next Gen Bra LIVE | sintesi moviola tabellino risultato e cronaca

Nella partita tra Juventus Next Gen e Bra, valida per la 38ª giornata di Serie C 202526, sono stati presentati risultati, moviola, tabellino e cronaca dell'incontro. La sfida si è svolta con aggiornamenti in tempo reale e analisi dettagliate delle azioni più rilevanti. La cronaca riporta i momenti principali dell'incontro, mentre il tabellino mostra i marcatori e le sostituzioni effettuate durante il match.

Sorloth, il giocatore accostato alla Juve potrebbe arrivare in Serie A: questa big lo ha messo nel mirino. Gli aggiornamenti Juventus regina indiscussa del settore giovanile in Serie A: il progetto Next Gen funziona. Numeri e dettagli Nicolò Turco rivela: «La Juve è una seconda famiglia, ho il rimpianto di averla lasciata. Yildiz? All’inizio era timido ma poi.» Canzi in conferenza: «Noi facciamo la prestazione, il risultato lo manda il cielo. Su Beccari.» Juventus Women Roma 0-1: Dragoni quasi per lo scudetto. Terzo posto in bilico Settore giovanile Juve: Under 15 da derby, i 100 gol dell’Under 16 e l’imbattibilità dell’Under 17. Chi sarà il nuovo responsabile del vivaio New Generation Zone – VIDEO di Fabio Zaccaria Roberto Trapani esce allo scoperto: «Io alla Juve? Al Genoa sto bene.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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