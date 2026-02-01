Juventus Next Gen Pineto LIVE | sintesi moviola tabellino risultato e cronaca

La partita tra Juventus Next Gen e Pineto si è conclusa con una vittoria netta per i bianconeri. La squadra di casa ha preso subito in mano il gioco e ha segnato due gol nel primo tempo. Nel secondo, il Pineto ha tentato di reagire, ma la Juventus ha controllato bene il risultato. La cronaca evidenzia alcune occasioni per entrambe le squadre, ma alla fine il punteggio non è più cambiato. I tifosi presenti allo stadio hanno applaudito i giovani bianconeri, che continuano a mostrare determinazione in campionato.

di Marco Baridon del match, valido per la 24ª giornata di Serie A 202526. La Juventus Next Gen vuole rialzarsi dopo la sconfitta contro l'Arezzo e tornare a puntare la zona playoff. Bianconeri che ospitano il Pineto ad Alessandria. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Pineto 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 14.30 Migliore in campo Juventus Next Gen. Al termine del match Juventus Next Gen Pineto 0-0: risultato e tabellino. In attesa delle formazioni ufficiali

