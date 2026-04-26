La Juventus ha reintegrato Dušan Vlahovic tra i convocati in vista della partita contro il Milan. Il giocatore, assente in alcune precedenti occasioni, si allena con la squadra e potrebbe scendere in campo durante la gara. La sua presenza tra i convocati rappresenta una possibilità per la formazione di schierarlo in campo, anche se non è ancora certo se partirà dall'inizio.

La Juventus ritrova una pedina fondamentale in vista della delicata sfida contro il Milan: Dušan Vlahovi? torna tra i convocati e si prepara a dare il suo contributo, anche se con ogni probabilità a gara in corso. Dopo giorni di incertezza legati alle condizioni fisiche, l’attaccante L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: la situazione di Vlahovic

La Juventus valuta il futuro di Vlahovic e cerca nuovi attaccanti

Notizie correlate

Juventus: situazione Dusan VlahovicDusan Vlahovic ha fatto il suo atteso ritorno alla Continassa, segnando un passo decisivo verso il rientro in campo dopo l’infortunio che lo tiene...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Juve, Di Gregorio e Perin in bilico: la situazione; Calciomercato Juve, tutto pronto per l'ossessione di Comolli e Spalletti. E Chiellini tratta il diamante greco; Milan-Juventus, la situazione biglietti a 48 ore dalla sfida; La situazione rinnovo tra Dusan Vlahovic e la Juventus non è da sottovalutare, ma da qui parte l'effetto domino.

Juventus, situazione terzini allarmante: solo due sono adatti a Motta, ecco il piano d'azione di GiuntoliLa Juventus è la società più attiva al momento sul mercato, fra acquisti e cessioni, in questa prima parte della campagna trasferimenti dell`estate 2024. Al momento,. calciomercato.com

Pagina 4 | Motta eroe Lazio e rimpianto Juve: a quale cifra è stato svenduto e la situazione portieri oggiNon tutti sanno che il protagonista assoluto del passaggio della squadra di Sarri in finale di Coppa Italia ha indossato la maglia bianconera fino al 2021: com'è andata ... tuttosport.com

Milan-Juventus quattro anni dopo: Brahim Díaz e Kalulu sarebbe stati utili anche oggi #milan #MilanJuventus #SempreMilan #milan #SerieA #kalulu #BrahimDiaz x.com

Sul cammino della #Juventus ancora una volta #Allegri Che effetto vi fa incontrarlo da avversario Scrivetecelo nei commenti - facebook.com facebook