Juventus | situazione Dusan Vlahovic

Dusan Vlahovic è tornato finalmente alla Continassa. Dopo mesi di stop per l’infortunio, il giocatore ha ripreso gli allenamenti e ora punta a rientrare in squadra. La sua assenza si è fatta sentire, e ora la Juventus aspetta con speranza il momento in cui potrà riaverlo in campo.

Dusan Vlahovic ha fatto il suo atteso ritorno alla Continassa, segnando un passo decisivo verso il rientro in campo dopo l'infortunio che lo tiene fermo fuori dalla Juventus da fine novembre 2025. Il centravanti serbo, operato con successo il 4 dicembre a Londra per la riparazione di un'avulsione tendinea all'adduttore

