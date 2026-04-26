Juve Spalletti gela Yildiz | c’è Boga titolare a San Siro contro il Milan

Nel match di San Siro tra Milan e la squadra di Luciano Spalletti, il tecnico ha deciso di non far partire titolare Kenan Yildiz, optando invece per Boga come titolare. La scelta è stata comunicata prima della partita, con Spalletti che ha preferito inserire Boga in campo fin dall’inizio, lasciando Yildiz in panchina. La formazione ufficiale del tecnico non include Yildiz tra i titolari, confermando la decisione di affidarsi a una strategia di rotazione.

Luciano Spalletti sceglie la prudenza e la tattica del “cambio spacca-partita”: Kenan Yildiz parte dalla panchina. Il talento turco, reduce da un’infiammazione al ginocchio, non viene rischiato dal 1? nel catino di San Siro. Al suo posto gioca Jeremie Boga, che avrà il compito di agire sulla trequarti insieme a Francisco Conceicao per supportare l’unica punta Jonathan David. La decisione di Spalletti riflette la volontà di avere un impatto fisico immediato e di conservare la qualità pura di Yildiz per l’ultima mezz’ora. A centrocampo, Khephren Thuram ha superato i test fisici e affianca il capitano Manuel Locatelli, mentre sulle fasce agiranno i “motori” McKennie e Cambiaso.🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juve, Spalletti gela Yildiz: c’è Boga titolare a San Siro contro il Milan Notizie correlate Boga titolare in Milan Juve: quante chance ci sono di vedere l’ivoriano in campo a San Siro dal primo minuto. Gli aggiornamentidi Luca FiorettiBoga titolare in Milan Juve, la dirigenza osserva le mosse per l’attacco in vista della sfida di domani con l’esterno pronto a... Yildiz titolare in Milan Juve? Rifinitura decisiva, cosa filtra sul turco in vista del big match di San Sirodi Luca FiorettiYildiz titolare in Milan Juve? Lo staff attende l’esito della rifinitura odierna per decidere se schierare in attacco il talento o... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Juventus, ansia Yildiz: ci sarà contro il Milan?. Juve, i convocati per il Milan: Spalletti ne recupera tre, la decisione su Yildiz e ThuramSono 23 i calciatori a disposizione per il big match di San Siro: i bianconeri tentano la fuga Champions e l'aggancio all'ex Allegri ... tuttosport.com Milan-Juventus, la scelta di Spalletti su Vlahovic. Sorpasso YildizLa Juventus è attesa questa sera dal big match del 'Meazza' contro il Milan dell'ex Allegri: i convocati di Spalletti ... calciomercato.it