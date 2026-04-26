Itinerari letterari Storie e curiosità sulla nostra città

Empoli si presenta come una città ricca di storie legate alla letteratura e alla cultura locale. Attraverso itinerari dedicati, vengono raccontate le vicende di autori e personaggi che hanno vissuto e scritto in questa zona. Le curiosità e le narrazioni si integrano per offrire una visione più completa della storia e dell’identità di Empoli, valorizzando il patrimonio culturale del territorio.

EMPOLI Un viaggio tra letteratura e identità locale, per riscoprire Empoli attraverso le storie di chi l’ha attraversata e raccontata. È il filo conduttore della conviviale del Lions Club Empoli Ferruccio Busoni, che ha ospitato la relatrice Cristina Chelli con un intervento dedicato agli “ Itinerari letterari di Empoli “. Guida turistica e operatrice della biblioteca cittadina, con una formazione tra Pisa e Siena, la dottoressa Chelli ha accompagnato i presenti in un percorso che ha messo insieme vicende storiche, curiosità e riferimenti letterari, restituendo un’immagine viva e stratificata della città. Un excursus su avvenimenti e personaggi che con le loro opere hanno reso famosa Empoli oltre i confini nazionali.🔗 Leggi su Lanazione.it

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