Il 24 aprile, un esponente dell'ex regime iraniano ha rivolto un appello alle istituzioni europee attraverso un videomessaggio, dichiarando la volontà di combattere da solo per la libertà nel suo paese. La figura ha invitato le istituzioni a sostenere la causa e ha annunciato il suo impegno personale per la lotta contro le restrizioni e le repressioni vigenti. La dichiarazione si inserisce in un contesto di tensioni politiche e richieste di intervento internazionale.

? Cosa sapere Reza Pahlavi lancia un appello alle istituzioni europee tramite un videomessaggio il 24 aprile.. Il leader in esilio chiede supporto per rappresentare i cittadini iraniani durante il tour europeo.. Reza Pahlavi ha lanciato un appello diretto alle istituzioni europee attraverso un videomessaggio pubblicato il 24 aprile, dichiarando la propria volontà di combattere per la libertà dell’Iran anche restando solo. Il primogenito dell’ultimo sovrano persiano, che risiede attualmente negli Stati Uniti e si era già proposto per guidare le fasi di transizione dopo l’eventuale caduta del regime di Teheran, ha spiegato come i suoi recenti spostamenti nel continente servissero a dare voce a milioni di cittadini iraniani attualmente privati della loro libertà e silenziati dal potere centrale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Iran, l’appello di Pahlavi: “Combatterò da solo per la libertà

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