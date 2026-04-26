iOS 26.5 | chat sicure con Android e nuove funzioni su Mappe

Da ameve.eu 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Apple ha annunciato l’introduzione della crittografia end-to-end RCS nella versione beta di iOS 26.5, consentendo chat più sicure tra dispositivi Android e iPhone. Nella stessa versione, sono stati aggiunti nuovi spazi pubblicitari su Mappe e sono stati introdotti piani rateali nell’App Store, offrendo nuove modalità di acquisto e diversificazione delle entrate. La società ha inoltre aggiornato alcune funzionalità delle mappe e le opzioni di pagamento.

? Cosa sapere Apple introduce la crittografia end-to-end RCS nella versione beta di iOS 26.5.. Nuovi spazi pubblicitari su Mappe e piani rateali nell'App Store diversificano i ricavi.. Apple introduce la crittografia end-to-end per il protocollo RCS nella versione beta di iOS 26.5, puntando sulla sicurezza delle conversazioni con utenti Android e rinnovando le funzionalità di Mappe e App Store. L’aggiornamento in fase di test mira a colmare un vuoto storico nella privacy dei messaggi inter-piattaforma. Con l’integrazione della cifratura completa durante il transito dei dati, le chat caratterizzate dalla bolla verde acquisiranno standard di protezione analoghi a quelli di iMessage.🔗 Leggi su Ameve.eu

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