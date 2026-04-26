iOS 26.5 | chat sicure con Android e nuove funzioni su Mappe

Apple ha annunciato l’introduzione della crittografia end-to-end RCS nella versione beta di iOS 26.5, consentendo chat più sicure tra dispositivi Android e iPhone. Nella stessa versione, sono stati aggiunti nuovi spazi pubblicitari su Mappe e sono stati introdotti piani rateali nell’App Store, offrendo nuove modalità di acquisto e diversificazione delle entrate. La società ha inoltre aggiornato alcune funzionalità delle mappe e le opzioni di pagamento.

? Cosa sapere Apple introduce la crittografia end-to-end RCS nella versione beta di iOS 26.5.. Nuovi spazi pubblicitari su Mappe e piani rateali nell'App Store diversificano i ricavi.. Apple introduce la crittografia end-to-end per il protocollo RCS nella versione beta di iOS 26.5, puntando sulla sicurezza delle conversazioni con utenti Android e rinnovando le funzionalità di Mappe e App Store. L’aggiornamento in fase di test mira a colmare un vuoto storico nella privacy dei messaggi inter-piattaforma. Con l’integrazione della cifratura completa durante il transito dei dati, le chat caratterizzate dalla bolla verde acquisiranno standard di protezione analoghi a quelli di iMessage.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - iOS 26.5: chat sicure con Android e nuove funzioni su Mappe ALL OF BUSINESS Explained in 58 Minutes (No BS, No Fluff) Notizie correlate Leggi anche: iOS 26.2.1, problemi su Mappe, Face ID e automazioni in attesa di 26.3 Leggi anche: Ios 26.3 arriva: trasferire dati iphone su android è facile e veloce Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: iPhone Air in offerta su Amazon: ora il prezzo è quello giusto? (-314€); Migliori app scommesse sportive per smartphone nel 2026; iOS 26.5 rivoluziona tre app fondamentali del tuo iPhone: Ecco le grandi novità per Messaggi, Mappe e App Store; iPhone 16 è in offerta su Amazon: un ottimo smartphone ora al prezzo giusto (anche in 5 rate). iOS 26.5 in beta: crittografia RCS, Suggested Places su Mappe e nuovi abbonamenti sull'App StoreiOS 26.5 porta RCS cifrato, suggerimenti in Apple Mappe e un nuovo piano abbonamento nell'App Store. Ecco cosa cambia davvero. smartworld.it Disponibile la beta 3 di iOS 26.5, ma potrebbe non entusiasmarvi troppoApple ha distribuito la terza beta di iOS 26.5 per sviluppatori. Non sono presenti novità particolarmente significative, piuttosto diverse correzioni specifiche. Vediamo tutti i dettagli. multiplayer.it Torna l'app di gianlucadimarzio.com, disponibile su app store e android: scaricala e attiva le notifiche per non perderti nessun aggiornamento! ANDROID: https://bit.ly/4mG2CSA APP STORE: https://bit.ly/4eI79C3 - facebook.com facebook #Malware in Italia: #FormBook, #AgentTesla e nuove minacce #Android x.com