iOS 26.21 problemi su Mappe Face ID e automazioni in attesa di 26.3

Apple ha rilasciato da pochi giorni l’aggiornamento 26.2.1, ma invece di risolvere i problemi, molti utenti hanno riscontrato nuove difficoltà. Mappe non funzionano correttamente, Face ID si blocca e alcune automazioni non si avviano più. L’azienda promette una patch con la versione 26.3, ma nel frattempo sono molti a chiedersi se sia il caso di aggiornare o aspettare.

L’ultimo aggiornamento di iOS, rilasciato pochi giorni fa con la versione 26.2.1, ha portato con sé più problemi che soluzioni per migliaia di utenti iPhone in tutto il mondo. Mentre Apple aveva promesso un patch correttivo per risolvere bug minori e garantire il supporto completo per i nuovi AirTag di seconda generazione, la realtà si è rivelata molto più complessa. A Sydney, dove l’aggiornamento è stato diffuso inizialmente, si sono moltiplicate le segnalazioni di utenti che hanno perso improvvisamente tutti i luoghi salvati nelle app Mappe di Apple, compresi indirizzi preferiti, punti di interesse e percorsi personalizzati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

iOS 26.2.1: segnalati crash, battery drain e molti altri bug
iOS 26.2.1, rilasciato la scorsa settimana, starebbe causando crash, blocchi e un forte consumo della batteria per alcuni utenti.

iOS 26.2.1 causa crash e consumo anomalo su iPhone
Dopo l'aggiornamento a iOS 26.2.1, alcuni utenti segnalano crash frequenti delle app, blocchi del sistema e un forte calo dell'autonomia

