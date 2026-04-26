Due cittadini iraniani hanno rapinato un furgone a Napoli e sono fuggiti a tutta velocità per circa tre chilometri, fino a perdere il controllo e finire contro un tir. L’episodio si è verificato nel pomeriggio e sono intervenuti le forze dell’ordine per i rilievi. Nessuno dei coinvolti ha riportato ferite gravi. La polizia sta proseguendo le indagini per identificare i responsabili.

? Cosa sapere Due iraniani rapinano un furgone a Napoli e fuggono dopo un inseguimento di 3 chilometri.. L'impatto contro un tir ferisce i sospettati e permette il recupero di 950 euro.. Via Gianturco si è trasformata in un campo di battaglia questo 26 aprile, quando un inseguimento tra carabinieri e rapinatori si è concluso con un violento impatto contro un mezzo pesante dopo una rapina avvenuta nella zona industriale. Tutto ha avuto inizio nel cuore pulsante delle attività commerciali della periferia, dove un uomo di nazionalità cinese lavorava a bordo del proprio furgone. La calma del mattino è stata spezzata dall’approccio di un individuo che, fingendosi un agente delle forze dell’ordine, ha messo la vittima in difficoltà per sottrarle il portafoglio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inseguimento folle a Napoli: rapinatori finiscono contro un tir

Inseguimento a 200 km/h tra Napoli e provincia: arrestati due giovani con droga e targa straniera

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