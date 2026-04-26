Un uomo di 60 anni è stato arrestato dai carabinieri di Palagonia dopo un inseguimento che si è concluso con uno scontro stradale. L’individuo, proveniente da Ramacca, avrebbe tentato di sfuggire ai controlli delle forze dell’ordine, portando a un inseguimento e a un incidente lungo la strada. L’arresto è stato effettuato sul posto, senza riportare feriti gravi.

? Cosa sapere Carabinieri di Palagonia arrestano un sessantenne di Ramacca dopo inseguimento e scontro stradale.. L'uomo è denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento di beni dello Stato.. I carabinieri di Palagonia hanno arrestato un sessantenne di Ramacca alle prime luci dell’alba dopo un inseguimento che ha coinvolto un veicolo segnalato per dei furti nella zona rurale tra Mineo e Ramacca. L’episodio si è consumato intorno alle 5 del mattino, quando i militari dell’Arma hanno individuato l’auto sospetta guidata dal pregiudicato, già noto alle forze dell’ordine. Il tentativo di fermare il conducente non è stato immediato: l’uomo ha ignorato gli ordini di arresto, dando il via a una fuga rocambolesca che ha la pattuglia impegnata a sbarrare il passaggio con la gazzella di servizio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inseguimento e scontro: preso il ladro che sfidava i carabinieri

Inseguimento in E45, arrestato dopo 50 km di fuga

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