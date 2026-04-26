Inquinamento nei porti e il Cartello di Trump | le inchieste shock

Su Rai 3 sono andate in onda recenti inchieste che affrontano i livelli di inquinamento nei porti italiani e i collegamenti tra l’ex presidente degli Stati Uniti e figure politiche in America Latina. Il rapporto evidenzia come le emissioni prodotte dalle navi nei porti contribuiscano all’inquinamento ambientale e analizza i rapporti tra l’amministrazione statunitense e alcuni leader stranieri. La trasmissione ha anche coinvolto approfondimenti sui legami tra queste dinamiche e questioni geopolitiche ed ecologiche.

? Cosa sapere Report su Rai 3 presenta inchieste su inquinamento portuale e Cartello di Trump.. Le emissioni navali e i legami tra Trump e Maduro influenzano geopolitica ed ecologia.. Stasera, domenica 26 aprile 2026, alle ore 20:30 su Rai 3, Sigfrido Ranucci presenta la nuova stagione di Report con un palinsesto di inchieste che spaziano dall’ecologia urbana alle complesse dinamiche geopolitiche internazionali. Il programma di approfondimento giornalistico propone una serie di indagini strutturate per analizzare diverse realtà critiche. Tra i temi centrali della puntata emerge l’analisi ambientale legata all’attività marittima, con il contributo di Bernardo Iovene e Lidia Galeazzo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Inquinamento nei porti e il Cartello di Trump: le inchieste shock Notizie correlate Gran Bretagna, trovate tracce di cocaina, pesticidi e altre droghe nei gamberi d’acqua dolce: lo studio shock sull’inquinamento invisibileQuando i ricercatori del King’s College di Londra e dell’Università del Suffolk hanno avviato uno studio per analizzare la presenza di... Fratelli d’Italia nei guai, le inchieste travolgono il partito da Nord a SudLa situazione politica attuale vede Fratelli d’Italia al centro di un complesso intreccio di vicende giudiziarie che interessano diverse regioni,...