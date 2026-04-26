Infortunio Havertz problema muscolare in Arsenal Newcastle | Mondiale a rischio? Cosa filtra

Durante la partita tra Arsenal e Newcastle, il centrocampista ha dovuto abbandonare il campo a causa di un problema muscolare. La lesione ha portato a preoccupazioni riguardo alla sua presenza in vista delle prossime competizioni internazionali. Le prime valutazioni mediche indicano un infortunio muscolare che potrebbe richiedere tempo per il recupero. Le condizioni fisiche del giocatore sono ora sotto osservazione da parte dello staff sanitario.

Nico Paz Real Madrid, deciso il riscatto: Inter beffata! Occhio alle operazioni future col Como Calciomercato Torino, Simeone pronto al ritorno in Argentina? Operazione in piedi col River Plate! La rivelazione di Romano Caos arbitri, dalle “bussate” di Rocchi alle indagini sui rimborsi per Lissone: sentito anche un tassista! Presidenza FIGC, elezioni a rischio rinvio? Spunta il nome di Carraro, mentre Abodi e Lotito spingono per il commissariamento! Nico Paz Real Madrid, deciso il riscatto: Inter beffata! Occhio alle operazioni future col Como...🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Infortunio Havertz, problema muscolare in Arsenal Newcastle: Mondiale a rischio? Cosa filtra Notizie correlate Infortunio Mbappé, problema muscolare per il giocatore del Real Madrid! Mondiale a rischio? Le ultimissime notizieGoretzka Milan, i rossoneri adesso fanno sul serio! E’ lui il colpo per il centrocampo: tutti gli aggiornamenti sulla trattativa Mercato Juve, è... Infortunio Bisseck, tegola per l’Inter: gli esami confermano il problema muscolare! Filtra pessimismo per la sfida con la RomaCalciomercato Roma, Alajbegovic ha stregato tutti! Pjanic la chiave per portarlo in giallorosso? Il piano Rinnovo Vlahovic, la Juve detta le...