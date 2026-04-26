Incidente stradale nella notte a San Leone scontro tra auto | il bilancio è di due feriti

Nella notte a San Leone, due auto sono entrate in collisione in viale dei Giardini, vicino a una curva. L’incidente ha causato il ferimento di due persone, che sono state assistite sul posto. La polizia è intervenuta per i rilievi e la gestione del traffico. Non sono ancora state rese note le cause dello scontro.

Incidente stradale notturno in viale dei Giardini a San Leone, dove due auto si sono scontrate in prossimità di una curva. Il bilancio è di due feriti: si tratta del conducente di uno dei veicoli e del passeggero dell’altra auto. Il primo ha riportato escoriazioni e un trauma nasale, mentre.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: Incidente stradale a Torino, scontro tra auto, bus Gtt: cinque feriti, tra cui due bambini Leggi anche: Incidente stradale a Torino, scontro tra auto e bus Gtt con pedoni coinvolti: cinque feriti, tra cui due bambini Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Incidente stradale nella notte a San Leone, due feriti in ospedale; Perde il controllo dell’auto e travolge due veicoli in sosta: paura nella notte a San Leone; Incidente al viale dei Giardini: perde il controllo dell'auto e travolge due veicoli in sosta; Favara, una comunità che non smette di piangere: l'elenco dei lutti che ha segnato la città negli ultimi anni. Incidente stradale nella notte a San Leone, due feriti in ospedaleUn incidente stradale si è verificato nella notte di ieri in prossimità di una curva lungo viale dei Giardini, nel quartiere balneare di San Leone ... grandangoloagrigento.it Perde il controllo dell’auto e travolge due veicoli in sosta: paura nella notte a San LeoneAttimi di tensione nel quartiere balneare di San Leone, ad Agrigento, dove un incidente stradale ha svegliato i residenti nella serata di ieri. Un giovane automobilista, al volante di un suv Volkswage ... scrivolibero.it Vent’anni di passione, creatività e tradizione. Nella Sala del San Leone è stata inaugurata “Vent’anni insieme: tra ago e cuore il filo racconta ciò che l’anima sussurra”, l’esposizione del gruppo “Pietrasanta Ricama”, che nel 2026 celebra il suo primo vente - facebook.com facebook