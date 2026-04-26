Incidente stradale nella notte a San Leone scontro tra auto | il bilancio è di due feriti

Da agrigentonotizie.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte a San Leone, due auto sono entrate in collisione in viale dei Giardini, vicino a una curva. L’incidente ha causato il ferimento di due persone, che sono state assistite sul posto. La polizia è intervenuta per i rilievi e la gestione del traffico. Non sono ancora state rese note le cause dello scontro.

Incidente stradale notturno in viale dei Giardini a San Leone, dove due auto si sono scontrate in prossimità di una curva. Il bilancio è di due feriti: si tratta del conducente di uno dei veicoli e del passeggero dell’altra auto. Il primo ha riportato escoriazioni e un trauma nasale, mentre.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Notizie correlate

Leggi anche: Incidente stradale a Torino, scontro tra auto, bus Gtt: cinque feriti, tra cui due bambini

Leggi anche: Incidente stradale a Torino, scontro tra auto e bus Gtt con pedoni coinvolti: cinque feriti, tra cui due bambini

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Incidente stradale nella notte a San Leone, due feriti in ospedale; Perde il controllo dell’auto e travolge due veicoli in sosta: paura nella notte a San Leone; Incidente al viale dei Giardini: perde il controllo dell'auto e travolge due veicoli in sosta; Favara, una comunità che non smette di piangere: l'elenco dei lutti che ha segnato la città negli ultimi anni.

san leone incidente stradale nella notteIncidente stradale nella notte a San Leone, due feriti in ospedaleUn incidente stradale si è verificato nella notte di ieri in prossimità di una curva lungo viale dei Giardini, nel quartiere balneare di San Leone ... grandangoloagrigento.it

san leone incidente stradale nella nottePerde il controllo dell’auto e travolge due veicoli in sosta: paura nella notte a San LeoneAttimi di tensione nel quartiere balneare di San Leone, ad Agrigento, dove un incidente stradale ha svegliato i residenti nella serata di ieri. Un giovane automobilista, al volante di un suv Volkswage ... scrivolibero.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.