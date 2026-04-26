Incidente mortale in Italia auto accartocciate e strada chiusa | impatto devastante

Un incidente mortale si è verificato durante le prime ore del mattino in una strada cittadina, provocando la distruzione di un'auto e la chiusura temporanea del traffico. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trovato il veicolo accartocciato e hanno constatato il decesso di una persona. La strada è rimasta chiusa per diverse ore mentre venivano svolti i rilievi e le operazioni di recupero.

Un impatto violento nel cuore della notte, capace di spezzare il silenzio e trasformare una strada urbana in uno scenario di tragedia e distruzione. Lamiere contorte, fari spenti e sirene a squarciare il buio: pochi istanti che cambiano tutto. I primi soccorsi arrivano in un clima di tensione e urgenza, mentre si cerca disperatamente di salvare chi è rimasto coinvolto. Ma per uno dei protagonisti dell’incidente non c’è stato nulla da fare. Il dramma si è consumato in via Lido, all’incrocio con via Gorizia, a Policoro, dove due mezzi si sono scontrati con estrema violenza. Coinvolti nell’incidente un’ Alfa 147 guidata da un giovane di 35 anni del posto e un furgone Daily.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Incidente mortale in Italia, auto accartocciate e strada chiusa: impatto devastante Incidente mortale a Roma, scontro tra un'auto e una minicar: la vittima è un 17enne Notizie correlate “Hanno chiuso la provinciale”. Incidente stradale mortale: impatto devastanteUn sorpasso improvviso, una manciata di secondi e poi il rumore sordo dell’impatto. “Non ce l’ha fatta”. Incidente mortale in Italia, schianto tremendo: chiusa la stradaNon ce l’ha fatta l’uomo alla guida di un’Audi coinvolta nel grave incidente sulla Teverina, avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 12 febbraio, al... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Infortuni sul lavoro: aumentano gli incidenti in itinere. Roma maglia nera in Italia; Calcio sotto shock: morto a 48 anni Manninger, travolto in auto da un treno. Vinse uno scudetto con la Juve; Maxi tamponamento tra quattro camion, autostrada riaperta| VIDEO; A14: riaperto il tratto Castel San Pietro-San Lazzaro. Incidente spaventoso in Italia, morti e feriti gravi. Auto distrutte, impatto tremendoUn impatto devastante, lamiere accartocciate e sirene che squarciano il silenzio della sera: l’ennesimo incidente stradale mortale si consuma in Italia, ... thesocialpost.it Incidente sul Gra, scontro fra due auto: morto un uomo di trentacinque anni, ferita una donnaUn incidente mortale si è verificato sul Grande raccordo anulare nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 aprile 2026. A mezzanotte e un quarto due vetture si sono scontrate ... leggo.it Incidente mortale sulla SS 17. Perde la vita motociclista di 33 anni - facebook.com facebook Incidente mortale a Fiumicino, pedone investito e ucciso nella notte. Tre persone all'ospedale ift.tt/cP50Qpt x.com