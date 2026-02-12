Hanno chiuso la provinciale Incidente stradale mortale | impatto devastante

Un incidente mortale si è verificato questa mattina sulla provinciale chiusa al traffico, dopo un sorpasso improvviso. L’impatto è stato violento, con il rumore sordo che ha fatto tremare la zona. La strada, già scivolosa per la pioggia battente, ha contribuito a rendere la scena ancora più drammatica. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma per l’automobilista non c’è stato nulla da fare. La polizia sta ora ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Un sorpasso improvviso, una manciata di secondi e poi il rumore sordo dell'impatto. È iniziata così la mattinata segnata da una nuova tragedia stradale, consumatasi sotto una pioggia insistente che ha reso l'asfalto scivoloso e insidioso. Secondo i primi rilievi effettuati dagli agenti della polizia stradale, all'origine dello schianto ci sarebbe stata una manovra incauta, un tentativo di superare un altro veicolo rivelatosi fatale. L'allarme è scattato poco dopo l'alba, quando automobilisti di passaggio hanno assistito alla scena e chiamato i soccorsi.

La mattina del 14 gennaio si è verificato un grave incidente sulla provinciale, con conseguenze letali.

Un incidente stradale mortale ha sconvolto una giornata apparentemente normale, trasformando un mattino qualunque in una scena di emergenza.

