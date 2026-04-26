Incendio in un garage ad Amaseno A fuoco quad e mezzi agricoli

Nella notte ad Amaseno, in via Vallefratta, si è verificato un incendio all’interno di un garage di una residenza. Le fiamme hanno interessato un quad e alcuni mezzi agricoli parcheggiati all’interno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non sono stati segnalati feriti.

Incendio nella notte ad Amaseno in via Vallefratta. In un garage di un'abitazione si sono propagate le fiamme, costringendo all'intervento sul posto i vigili del fuoco, che sono prontamente intervenuti per spegnere il rogo. Presso l'abitazione sono arrivati anche i carabinieri della locale.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Incendio in un garage ad Arbizzano: intervento dei vigili del fuocoNel tardo pomeriggio di oggi, martedì 10 marzo, un incendio si è sviluppato all’interno di un garage interrato ad Arbizzano, frazione di Negrar di... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Incendio in un garage a Bagnoregio, intervento dei vigili del fuoco; Incendio in un garage ad Amaseno. A fuoco quad e mezzi agricoli; Incendio in un garage, trentenne trasportato in ospedale per intossicazione da fumo; Incendio in un garage a Breganzona, Alertswiss: Chiudere porte e finestre. Incendio in garage, paura ad AmasenoLe fiamme si sarebbero sviluppate a causa del corto circuito di un quad presente nel garage sottostante l'abitazione ... ciociariaoggi.it Incendio in un garage a Bagnoregio: fiamme domate dai Vigili del fuocoBAGNOREGIO - Paura nel pomeriggio di ieri a Bagnoregio, dove un incendio è divampato all’interno di un garage adiacente a un’abitazione. Le cause del ro ... etrurianews.it Otto minuti di immagini mai diffuse ricostruiscono l’incendio di Capodanno - facebook.com facebook Crans-Montana, Svizzera insiste su fatture dei feriti. Nuovo video dell'incendio x.com