Scontro tra tre auto a Erba | due feriti e vigili del fuoco in azione

Tre auto si sono scontrate a Erba a causa di una manovra azzardata, provocando due feriti. I vigili del fuoco sono arrivati sul posto per estrarre le persone dai veicoli e mettere in sicurezza l’area. La strada principale rimane temporaneamente chiusa mentre si svolgono le operazioni di soccorso. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente, che ha creato disagi al traffico locale.

Incidente intorno alle 17.30 in via Don Orione. Coinvolti una donna di 30 anni e un uomo di 78 anni. Sul posto vigili del fuoco e soccorsi sanitari Intervento di soccorso nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 24 febbraio, a Erba per un incidente stradale che ha coinvolto tre veicoli. L’allarme è scattato intorno alle 17.30 in via Don Orione in codice rosso, poi ridimensionato a giallo. Secondo le prime informazioni, nello scontro sono rimaste coinvolte due persone: una donna di 30 anni e un uomo di 78. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Como con due mezzi, insieme ai soccorsi sanitari inviati dalla centrale operativa Soreu dei Laghi. 🔗 Leggi su Quicomo.it

