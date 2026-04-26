Oggi si svolge l’inaugurazione del nuovo allestimento del palazzo comunale di Rapagnano, dopo i lavori di ristrutturazione conclusi recentemente. L’edificio storico, progettato dall’architetto Virginio Bracci di Roma, noto come consulente del Papa, sarà aperto ufficialmente alla comunità. La cerimonia segna il ritorno in funzione dell’edificio, che rappresenta un punto di riferimento per i residenti e il territorio locale.

Si terrà oggi dopo i lavori di ristruturazione l’inuagurazione del palazzo Comunale di Rapagnano. Una festa per la comunità, che attendeva da tempo il recupero del palazzo storico disegnato dall’architetto Virginio Bracci di Roma, consulente del Papa. La cerimonia si svolgerà oggi 26 aprile alle 16,30, oltre alla sindaca Elisabetta Ceroni con tutta la sua Giunta, interverranno autorità civili e militari a sancire l’importanza del momento. Il palazzo è stato oggetto di un importante lavoro di ristrutturazione grazie ad un finanziamento dell’Usr (Ufficio speciale ricostruzione) e seguito con attenzione dal Commissario Guido Castelli di circa 3.000.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Inaugurazione del palazzo . Comunale

Inaugurazione del 219° Anno Accademico

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