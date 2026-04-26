Inaugura il nuovo spazio per i giovani | musica teatro e socialità E' il ' Polo della creatività'

La città di Ferrara ha aperto un nuovo spazio dedicato ai giovani, chiamato 'Polo della creatività'. Al suo interno si svolgono attività di musica, teatro e socialità, con l’obiettivo di offrire un luogo di incontro e di espressione. L’inaugurazione segna un passo importante nel processo di riqualificazione urbana e di coinvolgimento della comunità giovanile nella vita cittadina.

La città di Ferrara si prepara a vivere un momento significativo all'insegna della trasformazione urbana e della partecipazione. Giovedì 28 e venerdì 29 maggio saranno inaugurati i nuovi spazi del Polo della Creatività, frutto di un progetto di riqualificazione delle aree esterne al Centro.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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