Inaugura il nuovo spazio per i giovani | musica teatro e socialità E' il ' Polo della creatività'

Da ferraratoday.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La città di Ferrara ha aperto un nuovo spazio dedicato ai giovani, chiamato 'Polo della creatività'. Al suo interno si svolgono attività di musica, teatro e socialità, con l’obiettivo di offrire un luogo di incontro e di espressione. L’inaugurazione segna un passo importante nel processo di riqualificazione urbana e di coinvolgimento della comunità giovanile nella vita cittadina.

La città di Ferrara si prepara a vivere un momento significativo all'insegna della trasformazione urbana e della partecipazione. Giovedì 28 e venerdì 29 maggio saranno inaugurati i nuovi spazi del Polo della Creatività, frutto di un progetto di riqualificazione delle aree esterne al Centro.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Notizie correlate

A Too due pomeriggi dedicati ai giovani: socialità, studio e creatività con il Laboratorio di Cuoio gratuitoI pomeriggi del lunedì e del martedì, dalle 14 alle 19, a Too – hub di comunità dedicato ai giovani in via 24 Maggio 51 – si trasformano in un punto...

Musica, teatro e danza si fondono: al via il nuovo polo dell’Accademia multidisciplinareIn collaborazione con Studio 73, l'offerta formativa si amplia con corsi di strumento e canto.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Inaugura il nuovo spazio per i giovani: musica, teatro e socialità. E' il 'Polo della creatività'; Trofarello inaugura il nuovo polo culturale: Spazio per crescita e comunità; Lucignano, inaugurato il Polo educativo 0-6 Il Girotondo: investimento sul futuro della comunità; Ad Albaredo inaugurato un nuovo Polo Scolastico, oltre 13 milioni di investimento.

polo della inaugura il nuovo spazioMuvec, inaugurato il nuovo polo della cultura. Brugnaro: «Tutto è partito dal Klimt portato in terraferma»La sfida era stata lanciata tre anni fa, quella di ricavare all'interno del Candiani un nuovo museo tutto dedicato all'arte contemporanea. Ci sono voluti 5 milioni di investimento, ... ilgazzettino.it

polo della inaugura il nuovo spazioTrofarello, pronto il nuovo Polo Culturale da 850 metri quadratiGiovedì a Trofarello inaugura il nuovo Polo Culturale: biblioteca ampliata, sala studio e spazi per eventi in via Cesare Battisti. torinofree.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.