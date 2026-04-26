Nel 2024, in Europa sono stati segnalati 156.703 chilometri quadrati interessati dalla siccità, una superficie che corrisponde a circa sei volte l’isola italiana e all’incirca all’estensione di un intero paese africano. La cifra indica un aumento rispetto agli anni precedenti e rappresenta un’area vasta quanto quella di molte nazioni di medie dimensioni. I dati sono stati raccolti da enti di monitoraggio ambientale europei.

Nel 2024, 156.703 chilometri quadrati di territorio europeo sono stati colpiti dalla siccità: l'equivalente circa dell'estensione dell'intera Tunisia o di 22 milioni di campi da calcio o sei volte la Sicilia. Tra il 2014 e il 2024, si sono registrati i valori più alti nel 2018 (520.817 chilometri quadrati) e nel 2022 (558.313 chilometri quadrati) e l'area interessata è generalmente aumentata durante il decennio. Questa la fotografia scattata da Eurostat, che valuta i progressi dell' Unione europea rispetto al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sdg). Nello specifico, la siccità è analizzata per il Sdg 15 - denominato "Vita sulla Terra" - insieme ad altri indicatori come l'estensione delle aree forestali.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In Ue 156mila chilometri quadrati colpiti dalla siccità, come 6 volte la Sicilia

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