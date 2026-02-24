L'Ucraina 4 anni dopo e le mine antiuomo | se 137mila chilometri quadrati sono contaminati

Le mine antiuomo sono la causa della contaminazione di 137.000 chilometri quadrati in Ucraina, quattro anni dopo l'inizio del conflitto. Le forze causano la diffusione di mine camuffate nel terreno, tra le foreste e lungo le strade, e spesso finiscono nelle case abbandonate. I bambini giocano ignari del pericolo, mentre le mine rimangono nascoste sotto la superficie. La presenza di ordigni inesplosi complica la ripresa delle attività quotidiane nelle zone colpite.

«T utta le foreste intorno alla città sono a rischio: le mine sono camuffate nel terreno, negli oggetti, nei giochi dei bambini. È difficile riconoscere il pericoo, e chi non è preparato ne è vittima». Quella di Yuriy, traumatologo dell’Ospedale di Izium, è una delle testimonianze raccolte da Cesvi nel quarto anniversario dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina (era il 24 febbraio 2022) per raccontare l’emergenze nell’emergenza. O, meglio, una guerra invisibile che non conosciamo, all’interno di un teatro di guerra alla cui presenza, poco distante da noi, ci siamo assuefatti. Leggi anche › Che cosa significa “scuola” a Gaza, in Ucraina, nelle nostre periferie difficili? Tre testimonianze L’Ucraina, 4 anni dopo l’inizio della guerra, e le mine antiuomo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Ucraina, da 4 anni i bambini vivono in guerra: “Tra mine antiuomo e allerte aeree gravi danni alla loro salute”Da quattro anni, i bambini in Ucraina vivono in guerra a causa del conflitto scoppiato nel 2019, che ha portato morte e distruzione.

In Finlandia l’esercito si addestra a piazzare le mine antiuomo contro la RussiaL’esercito finlandese ha ripreso le esercitazioni con le mine antiuomo, dopo aver lasciato il trattato che le proibiva.

