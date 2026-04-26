Su vasta scala, la serie televisiva Beverly Hills 9210 ha riproposto negli ultimi giorni stili di trucco e acconciature tipici degli anni Novanta. Lo show ha mostrato diverse tendenze di bellezza che sono tornate di moda, come colori vivaci e pettinature volumizzate. Allo stesso tempo, alcune pratiche e look di quegli anni sono ormai considerati superati e poco pratici per il presente.

I capelli a fungo della ragazza del Minnesota, durati fortunatamente solo mezza puntata, sono uno dei disastri beauty più iconici del telefilm che da poche settimane è tornato disponibile, dopo 25 anni, su Sky e Now. Un evento che sta impegnando buona parte di coloro che erano bambine o adolescenti ai tempi della prima messa in onda, in un rewatch che oltre a far scoprire - tardi - che Dylan era il più attraente ma è con Brandon che si può costruire qualcosa di serio, rinfresca la memoria sui trend beauty del periodo. Molti nel frattempo sono tornati e riguardando le puntate nel 2026, in piena era nostalgia Nineties, in alcuni momenti non si ha la percezione che si tratti di un prodotto realizzato 30 anni fa.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - In tv è tornato Beverly Hills 9210: ecco i trend beauty che possiamo ripescare e quelli da lasciare negli anni Novanta

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