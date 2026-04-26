In Sicilia, i rappresentanti di Fratelli d’Italia e Lega hanno preso posizione a favore dei loro indagati, confermando una strategia di tutela nei confronti dei propri membri coinvolti in situazioni giudiziarie. La vicenda coinvolge più persone e si estende nel tempo, creando una complessa rete di relazioni e interventi pubblici. La difesa degli indagati si inserisce in un quadro più ampio di confronto tra le forze politiche presenti sul territorio.

Non è più solo una questione di nomi, ma di tempi e destini incrociati, tanto da rendere la partita in gioco un rompicapo tipo sudoku. Sul rimpasto (o rimpastino) del governo Schifani pende infatti più di un interrogativo, a cominciare dalla casella principale, quella del Turismo, coperta ancora da Elvira Amata, che a settembre si presenterà davanti al giudice per rispondere dell’accusa di corruzione contestata dalla Procura di Palermo: i meloniani le chiederanno un passo indietro o confermeranno la fiducia? La risposta potrebbe arrivare domani, durante la riunione a porte chiuse di Fratelli d’Italia organizzata dal commissario regionale Luca Sbardella ad Enna, dove Arianna Meloni e Giovanni Donzelli incontreranno la classe dirigente siciliana del partito.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - In Sicilia FdI e Lega difendono i loro indagati

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