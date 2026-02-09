L’IA prevede se tuo figlio sordo riuscirà a parlare | la previsione che cambia tutto e che esalta gli esperti
Un nuovo studio dimostra che l’IA può prevedere se un bambino sordo potrà parlare dopo un impianto cocleare. Gli esperti sono entusiasti: ora si potrà capire meglio quali bambini avranno più possibilità di sviluppare le capacità di parole. La tecnologia apre una strada che prima sembrava lontana, e potrebbe cambiare il modo in cui si affrontano questi casi.
L’intelligenza artificiale oggi è in grado di fare qualcosa che fino a poco tempo fa sembrava impossibile: prevedere se un bambino sordo riuscirà a parlare dopo un impianto cocleare. Non si tratta di una previsione astratta, ma di una stima scientifica basata sull’analisi del cervello, con un livello di accuratezza superiore al 90%. Questo risultato nasce da uno studio internazionale che apre nuove prospettive per medici, famiglie e terapisti, offrendo uno strumento concreto per intervenire prima e meglio nello sviluppo del linguaggio. L’impianto cocleare è attualmente l’unico trattamento efficace per permettere ai bambini con sordità grave o profonda di accedere ai suoni e sviluppare il linguaggio parlato. 🔗 Leggi su Screenworld.it
