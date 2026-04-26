Il sottopasso di corso Cavour sta subendo una trasformazione, diventando una galleria a cielo aperto dedicata alla street art. Attualmente in fase di lavori, questa area ciclo-pedonale sarà decorata con opere di artisti e aperta quotidianamente a cittadini e pendolari. La modifica riguarda l’intera struttura, che si sta arricchendo di colori e disegni, creando così un nuovo spazio pubblico nel centro della città.

Una galleria a cielo aperto, attraversabile ogni giorno da cittadini e pendolari, sta prendendo forma nel sottopasso ciclo-pedonale di Corso Cavour, trasformato in questi giorni in un vivace spazio dedicato alla street art. L’intervento artistico, avviato nella mattinata di lunedì, è ormai in fase di completamento e porta la firma di sei artisti professionisti: Davide Bart Salvemini, Rise the Cat, Pixa, Yopoz, Luogo Comune e Giulia Dall’Ara. Si tratta di un progetto creativo di valorizzazione urbana che mira a ridefinire uno dei principali luoghi di passaggio della zona Stazione, rendendolo uno spazio identitario e contemporaneo. Dopo i...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il sottopasso di corso Cavour cambia faccia: sarà una galleria con decorazioni di street art

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