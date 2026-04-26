Il sapone antibatterico? Non protegge di più e potrebbe rendere i batteri invincibili
Uno studio recente mette in discussione l’efficacia dei saponi antibatterici usati in casa, evidenziando che spesso non offrono una protezione superiore rispetto ai saponi tradizionali. La ricerca sottolinea anche che un uso eccessivo di questi prodotti potrebbe contribuire allo sviluppo di batteri più resistenti. I risultati si basano su test condotti in laboratorio e analisi di campioni prelevati in diversi ambienti domestici.
Il sapone antibatterico sul bordo del lavandino, lo spray disinfettante sotto il piano cottura, il detersivo per il bucato con la scritta "azione antibatterica", in grande, sulla confezione. Prodotti che milioni di persone comprano convinte di proteggersi meglio dai germi. Ma secondo uno studio pubblicato su Environmental Science & Technology, quei prodotti non offrono alcun vantaggio rispetto al sapone comune, nella quasi totalità degli usi domestici. E contribuirebbero a creare le condizioni per cui i batteri diventano resistenti agli antibiotici, cioè ben più difficili da trattare quando causano infezioni serie. Si calcola che i batteri resistenti ai farmaci uccidano già più di un milione di persone all'anno nel mondo, con proiezioni che indicano due milioni di morti annui entro il 2050.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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