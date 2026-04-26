Il Real Madrid ha deciso di intentare una causa contro la Liga, chiedendo l’annullamento di un protocollo anti-razzismo. La società sostiene che alcune norme inserite nel documento siano da rivedere o non conformi alle disposizioni esistenti. La disputa legale si è aperta in seguito alla decisione del club di opporsi formalmente alle disposizioni adottate dalla Lega calcio. La questione riguarda aspetti specifici delle regole e le modalità di applicazione del protocollo.

Da Marca. "Questa mossa ha suscitato stupore tra gli altri club, che non capiscono perché il Real Madrid stia ancora una volta andando controcorrente, persino su una questione così delicata" Il Real Madrid ha stranamente fatto causa alla Liga per chiedere l’annullamento del protocollo contro discriminazione, violenza, molestie e abusi negli stadi: un documento approvato dalla Commissione Delegata della Liga e presentato il 26 marzo con il sostegno pubblico del Ministero dell’Interno, della Polizia Nazionale e dell’Atlético Madrid, che aveva ospitato l’evento al Metropolitano. Il protocollo riguarda un terreno delicatissimo: razzismo, omofobia, violenza sessuale, molestie, abuso, discriminazioni per sesso o genere, sicurezza degli spettatori e protezione delle vittime.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Real Madrid è un’isola a parte, Perez porta in tribunale la Liga contro il protocollo anti-razzismo

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