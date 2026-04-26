A circa venti chilometri da Lucca, lungo il corso del fiume Serchio, si trova Borgo a Mozzano. Al centro di questo paese si erge il Ponte della Maddalena, comunemente chiamato Ponte del Diavolo. La struttura è nota per le sue arcate e la posizione strategica sul fiume, attirando visitatori e appassionati di architettura storica.

A una ventina di chilometri da Lucca, seguendo il corso del fiume Serchio, si raggiunge Borgo a Mozzano, il cui simbolo indiscusso è il celebre Ponte della Maddalena, conosciuto da tutti come Ponte del Diavolo. Con le sue arcate asimmetriche e il profilo slanciato, è una straordinaria opera di ingegneria medievale nonché uno dei ponti più fotografati d’Italia. Lungo oltre 90 metri, si ritiene sia stato voluto da Matilde di Canossa intorno all’anno Mille e restaurato da Castruccio Castracani tra XIII e XIV secolo. La sua fama è legata anche a una leggenda: si racconta che il costruttore, in difficoltà, chiese aiuto al diavolo promettendogli l’anima del primo che lo avrebbe attraversato.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il ponte del Diavolo

Ponte del Diavolo

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