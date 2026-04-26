Dal 26 aprile 2026 le aziende devono adottare il “pulsante di recesso” in conformità con la Direttiva Ue 20232673. La norma impone a tutte le imprese di integrare questa funzione nei propri servizi digitali, consentendo agli utenti di recedere facilmente dall’accordo. La disposizione si applica alle piattaforme online e ai servizi digitali che operano all’interno dell’Unione Europea, con l’obiettivo di tutelare i diritti dei consumatori.

Milano, 26 aprile 2026 – Il “pulsante di recesso” è un nuovo obbligo normativo introdotto dalla Direttiva Ue 20232673. Questa misura impone alle aziende che operano online (e-commerce e servizi finanziari) di inserire un'interfaccia digitale che permetta ai consumatori di recedere da un contratto con la stessa facilità con cui lo hanno stipulato, idealmente con un solo clic. I principali dettagli del nuovo obbligo. La funzione di recesso deve essere implementata per i contratti conclusi a partire dal 19 giugno 2026. Il pulsante deve essere chiaramente visibile e disponibile per tutto il periodo in cui è possibile esercitare il diritto di ripensamento.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il nuovo obbligo del “pulsante di recesso”: le aziende sotto scacco Ue

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