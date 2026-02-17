Infortunio Gila tegola per la Lazio | il difensore costretto a saltare la sfida contro il Cagliari Le ultime

Gila si infortuna durante l’allenamento e si vede costretto a saltare la partita contro il Cagliari. La Lazio perde così uno dei suoi difensori titolari, compromettendo la strategia di mister Sarri. Il giocatore ha accusato dolore al ginocchio e i medici hanno deciso di non rischiare. Questa assenza potrebbe influenzare la linea difensiva della squadra nella prossima sfida di campionato.

