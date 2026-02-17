Infortunio Gila tegola per la Lazio | il difensore costretto a saltare la sfida contro il Cagliari Le ultime
Gila si infortuna durante l’allenamento e si vede costretto a saltare la partita contro il Cagliari. La Lazio perde così uno dei suoi difensori titolari, compromettendo la strategia di mister Sarri. Il giocatore ha accusato dolore al ginocchio e i medici hanno deciso di non rischiare. Questa assenza potrebbe influenzare la linea difensiva della squadra nella prossima sfida di campionato.
Fiorentina, Rugani si presenta: «Lazio? C’erano altre squadre in ballo ma sono contento di essere qui. Sull’addio alla Juve.» Psg, rivelazioni dalla Francia sul futuro di Marquinhos! Ha risposto così alle sirene dall’Arabia Saudita ma.Cosa può succedere Inter, Chivu ha spazzato via ogni scetticismo! I numeri non mentono, il bilancio è impressionante Como, parla Fabregas: «Giocare bene non vuol dire sempre vincere. Chi pensa che il Como sia preparato per vincere lo Scudetto sbaglia» Open Var, De Marco analizza: «Bastoni? Il contatto è lieve, la simulazione ci poteva stare. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Lazio, ansia per Gila: il difensore a rischio per la sfida di campionato contro il Milan! Le ultime
Leggi anche: Mina Cagliari, il difensore ha saltato la sfida contro la Roma per infortunio: come sta e se potrà rientrare contro l’AtalantaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Lazio, infortunio muscolare per Gila, il Chelsea punta Julian Alvarez per giugno, Lotito presenta il progetto per lo stadio; Lazio, infortuni anche per Gila e Provstgaard; DAI CAMPI – Obrador, esito esami e tempi! Novità Gila, tegola Basic, Mina, Saelemaekers, Pulisic, Baldanzi…; Cardone: Out Basic per il Bologna. E su Gila e Provstgaard...
Infortunio Gila, il difensore salterà la gara contro il Cagliari! Il punto della situazioneInfortunio Gila, il difensore della Lazio salterà la trasferta di Cagliari in programma sabato 21 febbraio all’Unipol Domus La corsa alla classifica della Lazio subisce una brusca frenata ancor prima ... lazionews24.com
Lazio, quando torna Zaccagni dall’infortunio: le novità e ansia per GilaInfortunio Zaccagni - Notizie contrastanti in casa Lazio sul fronte infortunati: Zaccagni prova a tornare in anticipo, ansia per le condizioni di Gila ... fantamaster.it
L'infortunio di Gila preoccupa e non poco: ansia per il ginocchio... https://www.lazionews.eu/notizie/gila-infortunio-ginocchio/ #sslazio #lazio #lazionews #lazionewseu #Gila #MarioGila #infortunio #ginocchio #Lazio #esami facebook
#Gila tiene in apprensione mister #Sarri . Il suo apporto, al pari di quello di Romagnoli, è fondamentale per gli equilibri difensivi della #Lazio e l’infortunio rimediato rischia di mettere ulteriormente in difficoltà il tecnico toscano. Lo spagnolo ha rimediato una fort x.com