Il miracolo delle Casse Rurali

A fine Ottocento, nella regione romagnola, circa il settanta per cento della popolazione si dedicava all’attività agricola, sia in pianura che in zone collinari. In quel periodo, le Casse Rurali nacquero come strumenti per sostenere i contadini e favorire lo sviluppo economico locale. Questi istituti finanziari, spesso di piccole dimensioni, si concentravano sull’offerta di servizi di credito e risparmio alle comunità rurali.

Immaginate la Romagna a fine Ottocento: il settanta per cento delle persone lavorava nei campi, in pianura o in collina. Con un’enorme differenza di reddito e condizioni di vita tra classi sociali diverse. Pochi i privilegiati proprietari della terra, moltissimi coloro che ricavano dal proprio.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Manifesto di Giffoni per il futuro delle aree rurali: venerdì 13 confronto a Salerno Ecco "Il Manifesto di Giffoni per il Futuro delle Aree Rurali"Le aree rurali, attraverso il Manifesto di Giffoni, una pubblicazione elaborata da un Think Tank di Accademici, Economisti agrari e Urbanistici,...