Manifesto di Giffoni per il futuro delle aree rurali | venerdì 13 confronto a Salerno

Venerdì 13, a Salerno, si tiene il confronto sul manifesto di Giffoni per il futuro delle aree rurali. Organizzato per discutere di come questi territori possano cambiare e contribuire allo sviluppo, l’evento riunisce esperti, amministratori e cittadini. Le aree rurali, ormai, non sono più solo spazi marginali, ma diventano veri e propri laboratori di resilienza e innovazione sociale. Qui si sperimentano nuove strategie per creare “futuri possibili” che coinvolgano tutta la società e diano nuova vita a questi territori.

Le aree rurali non sono più semplicemente spazi marginali, ma diventano laboratori di resilienza e innovazione sociale: luoghi in cui sperimentare strategie capaci di generare "futuri possibili" per l'intera società. È con questa visione che il Gal Colline Salernitane promuove la presentazione pubblica del Manifesto di Giffoni per il futuro delle aree rurali. L'incontro è in programma venerdì 13 febbraio 2026, alle ore 15.30, presso la Camera di Commercio di Salerno, Salone "Antonio Genovesi", in via Roma 29. L'opera, edita da Iod Edizioni, propone una visione sistemica della ruralità, capace di integrare funzioni produttive, ambientali e sociali.

