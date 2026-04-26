Il Messina impatta in casa dell’Igea Virtus decisiva l’ultima sfida per non retrocedere

Nel corso della 33ª giornata del campionato di Serie D, il Messina ha ottenuto un pareggio per 1-1 in trasferta contro l’Igea Virtus. La partita, che si è disputata in casa della squadra avversaria, ha rappresentato l’ultima occasione per il Messina di evitare la retrocessione. La sfida si è conclusa con un risultato che ha lasciato in bilico la posizione in classifica di entrambe le squadre.

Il Messina ha pareggiato (1-1) sul campo dell’Igea Virtus nella 33^ e penultima giornata del campionato di Serie D. Padroni di casa subito pericolosi con due tentativi di Samake. I biancoscudati rispondono con la conclusione alta di Tedesco da favorevole posizione. L’ispirato Samake e Cess ci.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Virtus Matera a Messina: sfida decisiva per blindare il primatoLa Virtus Matera si prepara a un appuntamento cruciale per il proprio destino sportivo, affrontando la Basket School Messina nel PalaTracuzzi di... Igea-Reggina: Torrisi accende la sfida decisivaLa sfida tra Igea Virtus e Reggina si preannuncia come il momento cruciale della stagione per gli amaranto, che devono imporsi per mantenere viva la... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Serie D, il 26 aprile in campo per la trentatreesima giornata. Il derby Nuova Igea Virtus-Messina in diretta su Vivo Azzurro Tv e YouTube LND; Vigor Lamezia-Messina, prendere il controllo; Calcio. La Nuova Igea Virtus vince il recupero con la Vibonese: match-winner Longo; Vigor Lamezia - Messina: la diretta della partita. Il Messina strappa un pari all’Igea Virtus: Playout o retrocessione, si decide tutto all’ultima giornata | CLASSIFICAUn punticino per tenere ancora tutto aperto all’ultima giornata ed essere padroni del proprio destino. Il Messina strappa un pareggio importante in casa dell’Igea Virtus e rimanda ogni discorso all’ul ... strettoweb.com Igea Virtus-Messina: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Igea Virtus-Messina di Domenica 26 aprile 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D ... calciomagazine.net Nuova Igea Virtus-Acr Messina, Feola: “Abbiamo dimostrato che siamo vivi” Dalla sala stampa del "D'Alcontres-Barone" i due allenatori Feola e Marra commentano la partita e il finale di stagione... - facebook.com facebook