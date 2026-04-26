Il Mattino | Roma rivoluzione in dirigenza Manna nel mirino ma il Napoli resiste

A Roma si apre una fase di cambiamenti nella gestione della squadra, con alcune figure sotto osservazione. Nel frattempo, il Napoli continua a mantenere la sua posizione, resistendo alle novità che si stanno delineando nel club capitolino. La situazione riguarda principalmente le scelte di direzione e le possibili ripercussioni sul futuro del team. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora comunicata, ma le mosse in atto sono al centro di molte attenzioni.

"> La rivoluzione in casa Roma è appena iniziata e rischia di essere profonda. Come riporta Il Mattino, dopo la rottura con Claudio Ranieri, la proprietà americana è pronta a ridisegnare l’assetto societario, intervenendo anche nei ruoli chiave della dirigenza. Il Mattino sottolinea come, dopo l’addio del consulente dei Friedkin, possa presto arrivare anche quello del direttore sportivo Ricky Massara, aprendo così la caccia a un nuovo profilo per l’area tecnica. Tra i nomi finiti nel mirino spicca quello di Giovanni Manna. Il Mattino evidenzia come il dirigente del Napoli sia stato individuato come figura ideale per rilanciare il progetto giallorosso, reduce da una stagione complicata.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Il Mattino: «Roma, rivoluzione in dirigenza. Manna nel mirino, ma il Napoli resiste» Notizie correlate Leggi anche: Corriere dello Sport – “Roma, rivoluzione in arrivo: Manna nel mirino per il dopo Massara” Manna nel mirino della Roma: il Napoli fa muroTra i profili osservati dalla Roma per il futuro dell’area sportiva c’è anche quello di Giovanni Manna. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: La Roma corteggia il ds Manna ma il Napoli resta la sua priorità; Roma, rivoluzione nidi e infanzia: studenti universitari potranno assumere incarichi di supplenza; Giacomo Maiolini, 'se mi richiamassero per Canzonissima ci tornerei'; Roma, rivoluzione verde per le case popolari Erp. L'assessore Zevi: Risparmio economico importante. Rivoluzione Roma: l'identikit dei tre colpi che Gasperini si aspetta durante la prossima estateRivoluzione Roma. Il Corriere dello Sport di questa mattina dedica un focus proprio al mercato dei giallorossi, aspettandosi almeno tre rinforzi dal club dei Friedkin durante la prossima estate. Con ... tuttomercatoweb.com 26 aprile 1991| Diego Armando Maradona viene arrestato a Buenos Aires dopo esser stato trovato in possesso di cocaina Rileggi l'articolo sull'Archivio de Il Mattino: https://l-nk.it/VIZMdO - facebook.com facebook Celebrare la Resistenza al mattino e gestire l'esclusione al pomeriggio non è antifascismo. SE È SOLO MEMORIA, NON È LIBERAZIONE. Da Cagliari buon #25aprile di lotta a tutte e tutti! x.com