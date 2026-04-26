Il design sociale per l’emergenza ecco la tesi di laurea degli studenti dello Ied dedicata alle zone terremotate d’Italia | Così diamo spazio alla ripartenza

Gli studenti dello Ied hanno presentato una tesi di laurea che si concentra sul ruolo del design sociale nelle zone colpite dal terremoto in Italia. Il progetto si propone di favorire la ripartenza attraverso soluzioni pratiche e accessibili, con un’attenzione particolare alle esigenze delle comunità locali. La ricerca evidenzia come il design possa contribuire a creare interventi concreti in ambito di emergenza e ricostruzione, offrendo spazi di dialogo e di sviluppo.

Milano, 26 aprile 2026 – “Design per noi non deve essere semplicemente il racconto di qualcosa di bello: il design nasce per risolvere problemi reali”, così Tommaso Cavalli, Chiara Gorni Silvestrini, Sofia Lipoli e Andrea Lombardi hanno chiuso il loro percorso accademico allo Ied, l’Istituto Europeo di Design, con una tesi di laurea che è in mostra alla Ca’ Granda, nell’ambito di “Interni Materiae“, durante la Design Week, e che si potrà visitare fino al 30 aprile. Si chiama “Vivo“, “Abitare l’emergenza“ ed è una soluzione abitativa temporanea dopo eventi estremi. Il viaggio in Emilia Romagna “Per un anno abbiamo viaggiato in tutte le terre...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il design sociale per l’emergenza, ecco la tesi di laurea degli studenti dello Ied dedicata alle zone terremotate d’Italia: “Così diamo spazio alla ripartenza” Notizie correlate insieme: così lontani, così vicini: ied milano con emergency presenta un’installazione interattiva sulla percezione degli effetti della guerraCasa EMERGENCY, via Santa Croce 19, Milano Apertura al pubblico: 27 marzo - 2 aprile 2026Inaugurazione: 26 marzo, ore 18:30 Dalle testimonianze dai... Leoluca Orlando e la Primavera di Palermo diventano una tesi: l'ex sindaco presente alla laureaIl lavoro del palermitano Alessandro Anzalone Ventimiglia, 25 anni, analizza il percorso politico e umano dell'europarlamentare. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il design sociale per l’emergenza, ecco la tesi di laurea degli studenti dello Ied dedicata alle zone terremotate d’Italia: Così diamo spazio alla ripartenza; Il campeggio urbano di Ied debutta all’Ex Macello; Design Week 2026: IED accende Milano con tre visioni sull'abitare, dall'emergenza post-catastrofe al campeggio urbano globale; Tutti i concorsi moda del 2026, le borse di studio e le iniziative da conoscere, come Innovative Accessories Challenge di Tod's e Istituto Marangoni + i progetti del Fuorisalone 2026. Il design sociale per l’emergenza, ecco la tesi di laurea degli studenti dello Ied dedicata alle zone terremotate d’Italia: Così diamo spazio alla ripartenzaDai viaggi nelle terre alluvionate e terremotate alla struttura modulare da montare in palestra in 48 ore. Tra le stanze anche l'aula per lo studio, il cinema e un parco per riafferrare la quotidianit ... ilgiorno.it Fiat Ciao Futuro!: idee per la mobilità urbana con gli studenti Ied e Isia alla Design weekMILANO – Fiat guarda avanti senza dimenticare le proprie radici e sceglie la Milano Design Week 2026 come palcoscenico per raccontare la sua visione della mobilità urbana del futuro. Nel cuore del ... repubblica.it Oggi Drive Up vi fa scoprire la Concept car “Time”, una collaborazione tra Tesla e lo IED di Torino! Guarda ora il servizio su Mediase Infinity! #DriveUp #Mediaset #MediasetInfinity - facebook.com facebook Il brand torinese ha chiesto agli studenti di IED e ISIA di realizzare l’idea di una citycar funzionale e innovativa: durante l’evento meneghino ha presentato i tre progetti finalisti all’interno di un talk con tre generazioni di designer: «Perché le vetture FIAT non son x.com