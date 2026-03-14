Leoluca Orlando e la Primavera di Palermo diventano una tesi | l' ex sindaco presente alla laurea

Un ex sindaco di Palermo è stato presente alla cerimonia di laurea di uno studente, che ha discusso una tesi dedicata alla sua figura. La tesi analizza uno dei momenti più importanti della storia politica e civile della città. La cerimonia si è svolta con la partecipazione dell’ex primo cittadino, che ha assistito alla presentazione del lavoro accademico.

Il lavoro del palermitano Alessandro Anzalone Ventimiglia, 25 anni, analizza il percorso politico e umano dell'europarlamentare. L'ex primo cittadino: "Una grande emozione perché in qualche modo ho rivissuto tanti anni di storia: la mia personale e quella della città. Ho provato a essere l’altoparlante dei bisogni e dei sogni dei cittadini" Una tesi di laurea dedicata all’ex sindaco di Palermo che ripercorre uno dei capitoli più significativi della storia politica e civile della città. Si intitola "Leoluca Orlando, dalle origini alla Primavera palermitana" il lavoro accademico con cui Alessandro Anzalone Ventimiglia ha analizzato il percorso politico e umano dell’ex primo cittadino e la stagione amministrativa che ha segnato profondamente il capoluogo siciliano. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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