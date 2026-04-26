Il cartellone del weekend Eccellenza Fratta Terme-Fcr derby con vista sui playoff

Il fine settimana calcistico si concentra principalmente sulla conclusione del campionato di Serie C, con diverse partite in programma alle 14.30. Tra gli incontri più attesi ci sono Arezzo-Torres, Campobasso-Ascoli e Ternana-Pianese, mentre nelle zone alte della classifica si sfidano formazioni come Juventus Under 23 e Bra. Il derby tra Fratta Terme e Fcr si disputa nel contesto dell’Eccellenza, mentre in altri campionati si giocano partite come Gubbio-Pineto e Guidonia-Carpi.

Serie C (38ª e ultima giornata ore 14.30): Arezzo-Torres, Campobasso-Ascoli, Forlì-Perugia, Gubbio-Pineto, Guidonia-Carpi, Juventus Under 23-Bra, Pontedera-Livorno, Ternana-Pianese, Vis Pesaro-Samb. Riposa: Ravenna. Classifica: Ascoli, Arezzo 77; Ravenna 73; Campobasso 56; Juventus Under 23 52; Pineto 50; Ternana 48; Pianese 47; Vis Pesaro 46; Gubbio 45; Livorno 40; Forlì 39; Guidonia 38; Carpi, Perugia 37; Torres 36; Samb 34; Bra 31; Pontedera 20. Serie D (33ª g. ore 15). Girone D: Tropical Coriano-Piacenza. Classifica: Desenzano 73; Lentigione 69; Pistoiese 67; Piacenza 61; Palazzolo 56; Pro Sesto, Cittadella Vm 52; Rovato 49; Sangiuliano City 47; Crema, S.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il cartellone del weekend. Eccellenza, Fratta Terme-Fcr derby con vista sui playoff Notizie correlate Leggi anche: Calcio, il cartellone del weekend. Eccellenza, Fcr con la Sampierana col mirino ancora sui playoff Leggi anche: Il cartellone del weekend. Eccellenza, Fratta col Mesola. L’Fcr riceve l’Osteria Grande Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Calcio il cartellone del weekend Eccellenza Fcr con la Sampierana col mirino ancora sui playoff; Soccer, the weekend's schedule. Eccellenza, FCR and Sampierana still eyeing the playoffs.; Eccellenza | poche chance per il mesola a mezzolara Sant’Agostino a Pietracuta Comacchiese col Fratta Terme per i punti salvezza; Eccellenza e Promozione Il Pietracuta gioca in casa per difendere i playout. Il cartellone del weekend. Eccellenza, Fratta Terme-Fcr derby con vista sui playoffPrima Categoria, matchpoint promozione per l’Edelweiss nel derby con la Fiumanese. Il Collinello col San Vittore. ilrestodelcarlino.it The weekend's lineup. Excellence, Fratta Terme-Fcr derby with playoffs in sight.Serie C (38ª e ultima giornata ore 14.30): Arezzo-Torres, Campobasso-Ascoli, Forlì-Perugia, Gubbio-Pineto, Guidonia-Carpi, Juventus Under 23-Bra, Pontedera-Livorno ... sport.quotidiano.net | Fratta Terme Campionato di Eccellenza 33° Giornata La FCR Forlì si prepara ad affrontare in trasferta i forlivesi della Fratta Terme dopo la bella vittoria casalinga di domenica scorsa contro la Sampierana. #WeAreFCRForlì - facebook.com facebook