Il bonus elettrodomestici 2026 ora conviene due volte | si risparmia sul nuovo e si abbattono i costi della bolletta anche del 35%

Da quotidiano.net 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il bonus elettrodomestici 2026 permette di ottenere un risparmio sia sull'acquisto di nuovi apparecchi che sui costi delle bollette, che possono diminuire fino al 35%. L’Italia continua a offrire incentivi per favorire la transizione energetica nelle case, confermando e modificando i bonus dedicati al recupero del patrimonio edilizio. La misura è stata annunciata in data 26 aprile 2026.

Roma, 26 aprile 2026 – L'Italia prosegue sulla strada degli incentivi per la transizione energetica domestica, confermando e rimodulando i bonus elettrodomestici legati al recupero del patrimonio edilizio. La novità del 2026 risiede nella selettività estrema: gli incentivi non sono più a pioggia, ma sono strettamente vincolati alle performance energetiche misurate secondo le nuove etichette Ue (da A a G). https:www.quotidiano.netvideoeconomiabonus-bollette-in-arrivo-prime-erogazioni-mkvqdhto La struttura economica del beneficio. Il bonus consiste in una detrazione Irpef del 50% su un tetto di spesa che è stato progressivamente rimodulato negli ultimi anni.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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