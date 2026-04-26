Le tensioni nello Stretto di Hormuz, Suez e altri punti strategici continuano a mettere in evidenza le fragilità delle rotte commerciali mondiali. Da settimane, gli sconvolgimenti in queste aree cruciali influenzano il flusso di merci e petrolio, causando preoccupazioni tra governi e mercati. Questi passaggi sono considerati veri e propri “colli di bottiglia” che, se bloccati, possono influenzare l’intera economia globale.

Le tensioni nello Stretto di Hormuz da settimane ricordano al mondo quanto fragile sia l’equilibrio su cui poggia l’economia globale. Perché parlare di Hormuz non significa parlare solo di Medio Oriente, ma di un punto in cui si intrecciano energia, sicurezza e potere. È da qui che prende senso il concetto di choke point. La leva strategica dei choke points. Nel nostro immaginario, in fondo, sappiamo da sempre cosa sia un choke point. Lo abbiamo imparato da bambini, sin dalle elementari, quando studiavamo di Leonida di Sparta e i suoi trecento uomini alla Battaglia delle Termopili, una storia fondativa dell’Europa stessa. Quel passaggio stretto tra mare e montagna non era solo un luogo geografico, ma una leva strategica: uno spazio ridotto capace di annullare la superiorità numerica dell’avversario.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Hormuz, Suez e gli altri: i “colli di bottiglia” da cui passano gli equilibri del mondo

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