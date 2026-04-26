Hockey ghiaccio | Italia altro ko contro la Francia in amichevole

La nazionale italiana di hockey su ghiaccio ha subito una sconfitta anche nel secondo incontro amichevole contro la Francia, dopo la battuta d’arresto di ieri. La serie di partite si inserisce nella preparazione ai Mondiali 2025 di Top Division. Entrambe le squadre si sono affrontate in un mini ciclo di incontri, che prosegue con l’obiettivo di valutare le condizioni e le strategie in vista della competizione internazionale.

Dopo la sconfitta di ieri, per la nazionale italiana di hockey ghiaccio – impegnata contro la Francia in un mini ciclo di due amichevoli verso i Mondiali 2025 di Top Division – arriva un altro ko. Il Blue Team questa volta cade 4-2 (ieri 5-2), sul ghiaccio dell’IcePark di Angers. LA CRONACA. Il match inizia subito con tanta intensità. Gli azzurri costringono i francesi ad andare in penalità più volte in avvio di gara, senza però trovare il modo di scardinare la difesa dei Bleus che resiste sino alla sirena. Si va al primo riposo sul punteggio di 0-0. Nel secondo segmento di partita, le cose cambiano. I padroni di casa vanno in vantaggio con...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey ghiaccio: Italia, altro ko contro la Francia in amichevole Notizie correlate Hockey ghiaccio: Italia, doppia amichevole contro la Gran Bretagna prima dei MondialiDopo aver partecipato alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 e prima dei Mondiali 2026 di Top Division, dove l’obiettivo dichiarato sarà quello di... Leggi anche: Hockey ghiaccio: Italia, ultima amichevole contro la Germania. Test di lusso verso Milano Cortina 2026 Altri aggiornamenti Temi più discussi: Hockey su ghiaccio: NHL, programma, date e tornei della stagione 2025 – 2026; Hockey ghiaccio: Italia battuta 5-2 in amichevole dalla Francia; Mondiali Hockey Ghiaccio Femminile 2026: Italia-Cina, orario e dove vederla; Hockey ghiaccio femminile, l’Italia chiude il Mondiale con amarezza ma tanta consapevolezza dei propri mezzi. Hockey ghiaccio: Italia, altro ko contro la Francia in amichevoleDopo la sconfitta di ieri, per la nazionale italiana di hockey ghiaccio - impegnata contro la Francia in un mini ciclo di due amichevoli verso i Mondiali ... oasport.it Hockey ghiaccio: Italia sconfitta dalla Francia verso i MondialiIl miniciclo di amichevoli dell'Italia dell' hockey ghiaccio in Francia, contro la rappresentativa transalpina in preparazione ai Mondiali 2025 di Top ... oasport.it ATP Madrid, Cobolli: "Sembrava di giocare a hockey su ghiaccio. Bernabeu Sì, ma non per il tennis" - facebook.com facebook Hockey ghiaccio, Graz passa in casa di Val Pusteria in Gara-4 e fa suo il titolo di ICE League - x.com